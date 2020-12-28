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О специфике предстоящих выборов говорили в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Декабря 2020, 18:33
О специфике предстоящих выборов говорили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Про специфику и особенности предстоящих выборов говорили политологи и экперты за круглым столом, который прошел в Доме дружбы Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники круглого стола отметили высокий уровень пропагандистской работы. Хорошо используются возможности социальных сетей. Большое значение придается доступности информации даже в отдаленных населенных пунктах.

«Агитационная работа проходит очень активно, с широким с использованием социальных сетей, различных креативных подходов. Очень близко, я хочу сказать, к народу. До 30% повышен именно уровень участия женщин в выборных органах, участия молодёжи. От этого мы ожидаем новых решений, нового креативного мышления», - говорит заместитель председателя профсоюзного центра Карагандинской области Татьяна Шатохина.

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Одно из новшеств – институт парламентской оппозиции, которая может инициировать слушания и определять повестку. Также впервые введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи.

«У нас впервые выборы в маслихаты пройдут по пропорциональной системе, и, соответственно, это обеспечит конкуренцию самих партий. Помимо этого, в маслихатах у нас будут действовать как минимум 2 партии. Это обновление самого состава, появление новых лиц, новых лидеров. Партиям это позволит более глубоко изучать проблемы регионов и формировать актуальную повестку дня», - говорит руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

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«В качестве особенности этого политического сезона можно отметить, что партии усиливают свою работу в регионах, привлекают в свои ряды молодых представителей, активную молодежь. Эта квота в 30% даёт шанс молодым людям быть в стенах Мажилиса и маслихатов», - отметил политолог Елдос Жумагулов.

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