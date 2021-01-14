О спасении людей во время морозов рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О пожарах и спасении людей с трасс в период морозов рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 31 декабря 2020 года по 12 января на территории Акмолинской области произошло 67 пожар ов с материальным ущербом в 3 млн 700 тысяч тенге. Погибли 3 человека, травмы при пожарах получили 3 человека.

Количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,2 раза, на 100% увеличилось число травмированных при пожарах, пострадавших и погибших от отравления угарным газом. Количество погибших на пожаре снизилось на 33%.

«Наибольшее количество пожаров произошло в Кокшетау – это 15 пожаров, в Бурабайском районе - 9 пожаров, в Целиноградском районе – 8, в Аршалынском районе - 5 пожаров. Более 74% всех пожаров приходится на жилой сектор и 24% на автотранспорт», - отметил главный спасатель региона.

По словам спикера, на рост количества пожаров повлияла аномально низкая температура, которая в указанный период достигала до -37 градусов мороза. Акмолинцы усиленно топили свои печи в домах, в результате чего происходил перегрев и перенакал печей и дымоходов в местах соприкосновения с горючими конструкциями, что приводило к последующему их воспламенению.

По причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов произошло 25 пожаров (37% от общего числа), 13 пожаров (19%) приходится на неосторожное обращение населения с огнем и 11 пожаров (16%) - на нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Увеличившиеся в два раза пожары на автотранспорте спикер также связывает с низкой атмосферной температурой, при которой не выдерживает нагрузки электрическая проводка и топливная система автомобилей.

«Кроме того, на территории области 20 декабря и 9 января произошли случаи взрывов бытовых газовых баллонов в Кокшетау и Щучинске Бурабайского района, при которых получили травмы и госпитализированы в лечебные учреждения 9 человек. Из них 6 детей, двое детей от полученных травм впоследствии скончались. В обоих случаях причиной произошедших инцидентов послужило нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Газовые баллоны были занесены с холода в теплые помещения, в результате чего газ, отогреваясь, начинал расширяться, происходила разгерметизация баллона и взрыв», - отметил Н. Атыгаев.

Сейчас в период сильных морозов и метелей в Акмолинской области при ДЧС региона создан оперативный штаб. Личный состав переведен на усиленный режим работы, готовы 99 единиц высокопроходимой техники. В результате проводимой работы сотни автомобилей были возвращены в населенные пункты. За это время проведены три аварийно-спасательные работы в Аршалынском, Бурабайском и Ерейментауском районах. В пунктах обогрева размещены 36 человек, среди них один ребенок. Эвакуированы 84 человека, среди них пятеро детей, спасено шесть человек.



