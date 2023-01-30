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О спасении девушек в ОАЭ рассказали в МИД РК

30 Января 2023, 14:37
О спасении девушек в ОАЭ рассказали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил о спасенных казахстанках, которые попали в сложную ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бывают моменты, когда граждане Казахстана попадают в сложную ситуацию, или из-за финансового долга у них могут забрать документы. Это нельзя назвать рабством. А человек боится последствий, не сообщает об этом и находится в этом положении очень долго. Таких людей мы спасали. В основном это девушки», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом, как отметил Айбек Смадияров, фактов рабства казахстанцев в ОАЭ не было зафиксировано.

В начале месяца сообщалось, что двое молодых людей уехали в Дубай на заработки и пропали без вести. Одним из последних сообщений друзьям оказалась отметка с геолокацией из Мьянмы. 23 января стало известно, что попавших в трудовое рабство казахстанцев удалось вернуть домой.


Фото: t.me/pressmfakz

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