О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет - Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К 2025 году страны-участницы Евразийского экономического союза намерены создать общий финансовый рынок. Иными словами в странах ЕАЭС будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах. Практическая работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 году Евразийской экономической комиссии — единого наднационального регулирующего органа Союза. Подробнее о том, какие шаги предпринимаются в части формирования общего финансового рынка, редакции сайта Primeminister.kz рассказал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, передает МИА «Казинформ».

«Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС», - сказал Б. Сагинтаев.

По его словам, в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т.д.). В этом направлении Евразийской экономической комиссией ведется большая работа. Также действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.

«Согласно договору, к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в г. Алматы», - добавил он.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о том, предполагается ли введение единой валюты на территории ЕАЭС в связи с формированием единого финансового рынка.

«Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работает лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит», - сказал он.