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О создании Ассоциации академий образования стран СНГ  договорились Казахстан и Россия

10 Декабря 2021 20:01
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О создании Ассоциации академий образования стран СНГ  договорились Казахстан и Россия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации международного сотрудничества, осуществляемого Министерством образования и науки Республики Казахстан, с инициативой о создании Ассоциации выступил президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Гани Бейсембаев. Об этом он заявил в ходе научно-практической конференции «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании», организованной Российской академией образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

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Президенты академий образования двух государств планируют обратиться с этим предложением к своим коллегам в странах СНГ в самое ближайшее время.

Организационными вопросами займется рабочая группа, перед которой поставлена цель выйти на подписание совместного многостороннего меморандума с заинтересованными странами СНГ уже в начале следующего года.

«Считаю, что у нас есть большие возможности по активизации взаимовыгодной плодотворной кооперации, углублению двусторонних связей в проведении исследований в сфере педагогических наук», – сказал Г. Бейсембаев в своем выступлении.

Также он подчеркнул приоритетность таких областей сотрудничества, как формирование новых подходов к содержанию образования и модернизации педагогического образования.

Напомним, ранее предложение о создании Ассоциации академий образования стран СНГ президент НАО Г. Бейсембаев озвучил на полях VI Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который прошел 28-29 октября 2021 года в г. в Душанбе.



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#СНГ   #Внешняя политика Казахстана   #Образование   #Россия  
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