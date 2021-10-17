О современных видах мошенничества рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за девять месяцев зарегистрировали 541 интернет-мошенничество. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,8 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев отметил, что обычно злоумышленники находятся в других регионах страны либо в соседних государствах. По его данным, из 541 факта мошенничества в 130 случаях подозреваемые были в других областях Казахстана, в 172 – других странах.

Раскрыты 125 интернет-преступлений.

«Рост регистрации преступлений данного вида отмечается по всей территории РК и ежегодно увеличивается практически в два раза. Основным сопутствующими причинами является отказ от наличного расчета при осуществлении покупок в интернете и информационная безграмотность населения. Самые распространенные виды интернет-мошенничеств в нашей области: звонки от лжесотрудников банков, заказ товаров на сайтах популярных объявлений и участие в инвестиционных проектах, раскрутка денежных средств», - сообщил М. Жумалиев.

Он добавил, что главную роль в борьбе с такими преступлениями играет информационно-разъяснительная работа с населением. Полицейские размещают информационные материалы на автобусных остановках, в торговых домах, лифтах многоэтажных домов, автобусах, билбордах, местных телевизионных каналах, осуществляют автобзовон с аудисообщением о мошенничествах, ведут страницы в социальных сетях. Параллельно проводят мониторинг в сети, чтобы выявить фейковые объявления. С начала года проверили 1027 объявлений, из них 91 заблокировали через администрации сайтов.

«При покупке товаров в интернете рассматривайте приобретение товара только на проверенных сайтах. Убедитесь, что это не сайт-двойник, а официальная страничка. Очень часто злоумышленники создают похожие сайты, изменяя только описание ресурса, используют логотипы известных банков, популярных брендов. Если просят предоплату за товар, необходимо внимательно изучить условия. Мошенник может отправить фото удостоверения личности, которое нашел в интернете, или получил обманным путем у другого лица. Насторожить должна связь только через соцсети. Если звонят из банка и сообщают, что по вашей карте производится перевод денежных средств и предлагают перевести их на застрахованный счет, необходимо прекратить разговор, незамедлительно перезвонить на «горячую линию» своего банка и сообщить о данной ситуации. Ни один сотрудник банка не будет звонить клиентам и интересоваться конфиденциальными данными. Важно понимать, что в этой схеме мошенники используют элемент неожиданности, в ходе разговора используют банковские термины, разговор заранее продуман и спланирован», - сказал М. Жумалиев.

Осмотрительнее необходимо быть при снятии денежных средств из банкомата или при производстве операций через платежные терминалы. Ни в коем случае нельзя оставлять на месте квитанции и чеки. Во многих чеках имеются анкетные данные лица, номер сотового телефона, ИИН, сумма последнего перевода/пополнения. Информацией может воспользоваться мошенник.

М. Жумалиев напомнил, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы.