О состоянии золотовалютных резервов и Национального фонда рассказали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о состоянии золотовалютных резервов в январе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее данным, золотовалютные резервы на конец января составили 35,6 млрд долларов, практически не изменившись с начала года.

«При этом, активы в свободно конвертируемой валюте выросли за счет притока средств от займа Азиатского Банка Развития в эквиваленте 0,9 млрд долларов США. Влияние данного фактора было нивелировано выплатой внешнего долга в размере порядка 100 млн долларов США и снижением средств банков второго уровня со счетов в Национальном банке почти на 500 млн долларов США. Отток средств банков второго уровня со счетов в Национальном банке в основном связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из банков второго уровня», - сказала Алия Молдабекова.

Портфель золота снизился на 0,3 млрд долларов, что произошло на фоне снижения цен на золото с начала года или с 1891 до 1853 долларов США за унцию или на 2%. Успехи в разработке вакцин и восстановление деловой активности являются одними из основных причин падения цены на золото как на защитный актив.

«По предварительным данным на конец января валютные активы Национального фонда составили 57,7 млрд, снизившись с начала года на 1 млрд долларов», - отметила она.

Основной причиной снижения объема Нацфонда было выделение трансфертов в бюджет, объем которых составил 381 млрд тенге (эквивалент 900 млн долларов).

«Как я уже отметила, для этих целей на валютном рынке было продано 720 млн долларов США, что эквивалентно 300 млрд тенге, а оставшаяся часть трансфертов была осуществлена за счет остатков на тенговом счете, которые сформировались в основном за счет поступлений в Нацфонд в последние два месяца 2020 года», - сказала Алия Молдабекова.

По итогам января инвестиционный доход Национального фонда сложился отрицательным и составил (-) 340 млн долларов США или (-) 0,6%. Из них около 150 млн долларов приходится на снижение портфеля акций и 140 млн долларов на снижение портфеля облигаций развитых стран. Основными причинами стали падение глобального индекса акций развитых стран MSCI World за январь на 1% и отрицательная доходность по индексу облигаций развитых стран (-) 0,43%.

Уже в начале февраля наблюдалось восстановление рынка акций и за первые 5 дней февраля инвестиционный доход Нацфонда составил 440 млн долларов США, отыграв падение в январе.

Ранее заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке в январе.