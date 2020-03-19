О состоянии заболевших коронавирусом в Алматы рассказали медики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы медики рассказали о состоянии заболевших коронавирусом людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы уже знаете, по информации выданной Министерством здравоохранения РК, в Алматы выявили еще одного больного с коронавирусной инфекцией. Это девятнадцатый случай. Данный пациент прилетел 12 марта рейсом Краснодар – Москва – Алматы. Так как эта страна не входит ни в какую категорию, пациент не был взят на карантин. Данный пациент был в контакте с ранее прилетевшей рейсом Москва - Алматы, у которой была выявлена инфекция. В результате поисков контактных с данной больной и был найден пациент. 17 марта он был помещен на карантин, у него взяты анализы, 19 марта с положительным результатом помещен в инфекционный стационар», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

В настоящий момент в городской клинической инфекционной больнице находятся 16 пациентов, в детской больнице - 2 детей и 1 мама с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Состояние у одного пациента средней степени тяжести в связи с наличием хронической обструктивной болезни легких, у остальных удовлетворительное.

На сегодня в 4 провизорных госпиталях на карантине находятся 608 граждан, на домашнем карантине с 1 марта - 730 человек.

«У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет», - отметил глава управления.

На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.