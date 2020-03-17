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О состоянии заболевших коронавирусом 14 пациентов рассказали в Нур-Султане

17 Марта 2020 15:28
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О состоянии заболевших коронавирусом 14 пациентов рассказали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О состоянии 14 пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию, рассказали в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня зарегистрированы 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан

Республики Казахстан по городу Нур-Султану. Из них пять человек находились в стационаре города в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, как из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их состояние удовлетворительное без клинических проявлений. Одна пациентка находилась в инфекционном блоке с диагнозом «Острая респираторная инфекция» средней степени течения. Так, в процессе у нее выявили коронавирусную инфекцию. Состояние оценивается, как средняя степень тяжести. Остальные девять человек выявлены в процессе мониторинга, как за лицами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или же из группы контактных лиц. Их состояние тоже удовлетворительное. Все они госпитализированы в инфекционный стационар многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана», - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Отметим, ранее сообщалось, что в Казахстане в Нур-Султане еще у 14 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 27.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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