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    11:26, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    О состоянии выжившей девушки в ДТП на мосту в Нур-Султане рассказали врачи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии 18-летней девушки, выжившей в ДТП на мосту в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам врачей, девушку планируют сегодня перевести в палату.

    «Состояние девушки стабильное. Сегодня планируется перевести ее в палату», - сообщили в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

    Напомним, 30 сентября в 00:34 часов 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя.

    В результате страшной аварии погибли 5 человек.

    В тот же день сообщалось, что единственной выжившей 18-летней девушке была проведена экстренная операция, и ее состояние оценивалось как тяжелое.




    Теги:
    Здравоохранение ДТП Астана Главная Правоохранительные органы
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