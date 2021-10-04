О состоянии выжившей девушки в ДТП на мосту в Нур-Султане рассказали врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии 18-летней девушки, выжившей в ДТП на мосту в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врачей, девушку планируют сегодня перевести в палату.

«Состояние девушки стабильное. Сегодня планируется перевести ее в палату», - сообщили в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

Напомним, 30 сентября в 00:34 часов 19-летний водитель автомашины Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя.

В результате страшной аварии погибли 5 человек.

В тот же день сообщалось, что единственной выжившей 18-летней девушке была проведена экстренная операция, и ее состояние оценивалось как тяжелое.







