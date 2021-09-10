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    01:06, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О состоянии выпавшего из окна близнеца рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии годовалого малыша, который пятого сентября выпал из окна многоэтажки вместе со своим братом-близнецом, рассказали в Атырау.

    Как проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние ребенка, 2020 года рождения, стабильное. У него диагностированы ушиб печени и почек, а также перелом левой руки. Малыш находится в отделении хирургии. Получает все необходимое лечение и идет на поправку. Брат-близнец, с которым они выпали из окна, скончался на месте происшествия.

    Как ранее сообщалось, годовалые братья-близнецы выпали из окна в Атырау.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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