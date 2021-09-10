О состоянии выпавшего из окна близнеца рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии годовалого малыша, который пятого сентября выпал из окна многоэтажки вместе со своим братом-близнецом, рассказали в Атырау.

Как проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние ребенка, 2020 года рождения, стабильное. У него диагностированы ушиб печени и почек, а также перелом левой руки. Малыш находится в отделении хирургии. Получает все необходимое лечение и идет на поправку. Брат-близнец, с которым они выпали из окна, скончался на месте происшествия.

Как ранее сообщалось, годовалые братья-близнецы выпали из окна в Атырау.



