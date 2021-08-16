О состоянии вылетевшей из авто женщины при ДТП в Павлодаре рассказали медики
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, в каком состоянии находится женщина, вылетевшая из авто при дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжелое. Сейчас женщина находится в отделении политравмы.
«Она была доставлена к нам с ушибленной раной лобной области справа. У нее закрытые переломы крыши вертлужной впадины справа, а также правой седалищной кости, без смещения, также трех ребер справа. У женщины врачи диагностировали травматический шок», - прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.
Отметим, что полицией проводится проверка по факту ДТП, автомашина водворена на специальную штрафную стоянку.
Напомним, ночью, 15 августа на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ак. Чокина в городе Павлодаре 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. Авария попала на видеорегистратор водителя, находившегося на перекрестке.
«В результате ДТП, 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
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