О состоянии вылетевшей из авто женщины при ДТП в Павлодаре рассказали медики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, в каком состоянии находится женщина, вылетевшая из авто при дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжелое. Сейчас женщина находится в отделении политравмы.

«Она была доставлена к нам с ушибленной раной лобной области справа. У нее закрытые переломы крыши вертлужной впадины справа, а также правой седалищной кости, без смещения, также трех ребер справа. У женщины врачи диагностировали травматический шок», - прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

Отметим, что полицией проводится проверка по факту ДТП, автомашина водворена на специальную штрафную стоянку.

Напомним, ночью, 15 августа на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ак. Чокина в городе Павлодаре 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. Авария попала на видеорегистратор водителя, находившегося на перекрестке.

«В результате ДТП, 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.