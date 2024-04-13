О состоянии водохранилищ в Казахстане проинформировали в Минводы

Министерство водных ресурсов и ирригации провело очистку 200 км ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля 6 областей. Всего запланирована очистка более 500 км, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

На сегодня очистка проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу.

Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в 8 регионах Казахстана: в области Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.

Кроме того, идет ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:

В Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99%.

Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались.

Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло р. Есиль.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1038 см, за сутки он вырос на 144 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 97%. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 72%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области 4 крупных водохранилища полны на 100%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и двухчасовой мониторинг.