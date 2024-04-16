О состоянии водохранилищ СКО проинформировали в ДЧС области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ДЧС СКО.

По состоянию на 13:00 16 апреля наполняемость водохранилищ в СКО составила:

Сергеевского водохранилища — 148,3% (объем 1027,80 млн. куб. м.). Изменение за сутки (0 см). (перелив — 2 м 57 см). Состояние водного объекта — чисто.

— 148,3% (объем 1027,80 млн. куб. м.). Изменение за сутки (0 см). (перелив — 2 м 57 см). Состояние водного объекта — чисто. Петропавловского водохранилища — 114,8% (объем 28,12 млн. куб. м.). Изменение за сутки (+0 см). Состояние водного объекта — чисто.

— 114,8% (объем 28,12 млн. куб. м.). Изменение за сутки (+0 см). Состояние водного объекта — чисто. Селетинского водохранилища — 100,17% (объем 230,40 млн. куб. м.). Приток 0,360 млн. м. куб., сброс 0,360 млн. м. куб.

— 100,17% (объем 230,40 млн. куб. м.). Приток 0,360 млн. м. куб., сброс 0,360 млн. м. куб. Чаглинского водохранилища — 89,29% (объем 25,00 млн. куб. м.). Приток 0,216 млн. м. куб., сброс 0,216 млн. м. куб.

ЧС природного характера местного масштаба объявлен в г. Петропавловск и 5 районах области: