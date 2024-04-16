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    14:43, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    О состоянии водохранилищ СКО проинформировали в ДЧС области

    На 85% заполнено Сергеевское водохранилище в СКО
    Фото: Олеся Жуковень

    О состоянии водохранилищ СКО проинформировали в ДЧС области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ДЧС СКО.

    По состоянию на 13:00 16 апреля наполняемость водохранилищ в СКО составила:

    • Сергеевского водохранилища — 148,3% (объем 1027,80 млн. куб. м.). Изменение  за сутки (0 см). (перелив — 2 м 57 см). Состояние водного объекта — чисто.
    • Петропавловского водохранилища — 114,8% (объем 28,12 млн. куб. м.). Изменение за сутки (+0 см). Состояние водного объекта — чисто.
    • Селетинского водохранилища — 100,17% (объем 230,40 млн. куб. м.). Приток 0,360 млн. м. куб., сброс 0,360 млн. м. куб.
    • Чаглинского водохранилища — 89,29% (объем 25,00 млн. куб. м.). Приток 0,216 млн. м. куб., сброс 0,216 млн. м. куб.

    ЧС природного характера местного масштаба объявлен в г. Петропавловск и 5 районах области:

    • Тайыншинском районе объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба;
    • Кызылжарском районе объявлен режим ЧС на территории района;
    • Есильском районе объявлен режим ЧС на территории района;
    • им. Г. Мусрепова объявлен режим ЧС на территории района;
    • Районе Шал акына объявлен режим ЧС на территории района.
    Теги:
    Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Казахстана Местные органы власти Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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