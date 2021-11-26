О состоянии вакцинированных Pfizer рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полный курс вакцинации прошли 243 208 человек, ревакцинировались 978, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сколько вакцинированных скончались от коронавируса в СКО

О состоянии вакцинированных Pfizer рассказали в СКО

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов привел данные по заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных.

«Вижу, что в соцсетях пишут, мол, все вакцинированные болеют. Не все. С 1-го февраля коронавирус выявили у 3 082 вакцинированных. Из них в стационары попали 1 598 человек. От всех вакцинированных это 0,6%. Остальные – с бессимптомной или легкой формой течения заболевания. В реанимации было 89 вакцинированных. К сожалению, 15 человек скончались в результате осложненного течения сопутствующего заболевания. За этот же период через стационары прошли 10 183 невакцинированных, через реанимации - 1 549. Из них 364 человека скончались», - сообщил Н.Айманов.

Он добавил, что вакцины в регионе достаточно. Поступило 340 тысяч доз первого компонента, 339 тысяч – второго. Есть вакцина российского, казахстанского и китайского производителей.

Вторую неделю идет вакцинация препаратом Pfizer. По информации главного санврача области Асета Жуматаева, всего привиты 1 567 человек, в том числе 1 149 подростков, 371 кормящая мама и 47 беременных женщин.

«Все привитые чувствуют себя удовлетворительно, неблагоприятных реакций не зарегистрировано», - отметил А.Жуматаев.

15-го ноября началась ревакцинация. Ее прошли 978 человек.

«Единственная цель вакцинации – оградить от тяжелой формы течения заболевания. Никаких других целей нет. Да, дети переносят в основном в легкой форме, но есть и тяжелые случаи. Сейчас новорожденный находится на грани крайне тяжелого состояния. У него положительный ПЦР-анализ, диагностирована пневмония. В стационарах находятся восемь детей. К счастью, тяжелых среди них нет. В этом году 655 беременных женщин заразились коронавирусом. Из них у 203 была пневмония. Из них 51 понадобилась искусственная вентиляция легких. Восемь были на грани жизни и смерти. Одну женщину потеряли после родов», - добавил Н.Айманов.



