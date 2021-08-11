О состоянии упавшего в скважину ребёнка расссказали в костанайском облздраве
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Упавший в скважину ребёнок получил переохлаждение, сейчас находится под наблюдением врачей в областной больнице в Костанае. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов.
«У спасателей ушло более часа на то, чтобы вызволить ребёнка из скважины. К 19:45 ребёнок был доставлен в областную детскую больницу. Был поставлен диагноз «переохлаждение», температура тела была 33 градуса. Также у ребёнка асфиксия, ушибы мягких тканей и ссадины. Сейчас ребёнок под наблюдением врачей, получает соответствующее лечение. Состояние удовлетворительное»,- сообщил руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов.
Напомним, вчера в селе Садчиковка Костанайского района в скважину упал ребёнок, 2019 года рождения. Ребёнок находился в скважине на глубине 3.5 метра. Спасатели Северного РАОСО выкопали яму глубиной по уровню ниже его нахождения, начали вести подкоп непосредственно в сторону самого ребёнка. Выгребая землю ведром, с привязанной к нему верёвкой. Добравшись до ребёнка, окопали его от мешавшей освобождению земли, вытащили на поверхность.
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