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О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа сообщили в Атырау
4 Августа 2021 13:44
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии монтёра, упавшего сегодня в шахту лифта с 15-го этажа, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, мужчина, 1987 года рождения, находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации областной больницы. В результате падения с пятнадцатого этажа он получил травматический шок, множественные переломы и травмы. В настоящее время готовится к операции. После операции будет находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.
Как ранее сообщалось, монтёры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау.
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