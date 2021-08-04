О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии монтёра, упавшего сегодня в шахту лифта с 15-го этажа, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, мужчина, 1987 года рождения, находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации областной больницы. В результате падения с пятнадцатого этажа он получил травматический шок, множественные переломы и травмы. В настоящее время готовится к операции. После операции будет находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.

Как ранее сообщалось, монтёры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау.