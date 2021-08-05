+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау

5 Августа 2021 14:15
Поделиться:
О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Врачи в Атырау рассказали о состоянии монтёра, упавшего в шахту лифта с 15-го этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее
Двое детей погибли в дорожной аварии в Нур-Султане Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 34-летний мужчина, получивший многочисленные переломы и травмы, был прооперирован в областной больнице. В настоящее время состояние пациента, 1987 года рождения, стабильно тяжелое. Он находится в реанимации под наблюдением врачей.

Как ранее сообщалось, двое монтеров упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау. Один скончался.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
63-летняя женщина погибла в ДТП в Семее
Двое детей погибли в дорожной аварии в Нур-Султане
Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане
Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй
Популярное
1 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
2 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
3 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
4 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
5 Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
6 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Читайте также
В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив