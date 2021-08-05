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О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа рассказали в Атырау
5 Августа 2021 14:15
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Врачи в Атырау рассказали о состоянии монтёра, упавшего в шахту лифта с 15-го этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 34-летний мужчина, получивший многочисленные переломы и травмы, был прооперирован в областной больнице. В настоящее время состояние пациента, 1987 года рождения, стабильно тяжелое. Он находится в реанимации под наблюдением врачей.
Как ранее сообщалось, двое монтеров упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау. Один скончался.
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