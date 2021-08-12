О состоянии упавшего в шахту лифта с 15 этажа рассказали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии монтёра, упавшего 4 августа в шахту лифта с 15 этажа, рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, пациент, 1998 года рождения, по-прежнему находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации областной больницы.
Диагноз: сочетанные травмы, множественные скелетные травмы, закрытый оскольчатый перелом левой лопатки, шейки левого плеча со смещением. Закрытый перелом четырёх рёбер слева со смещением. Закрытый перелом седалищной кости со смещением. Пациент готовится к нейрохирургической операции. За ним ухаживает жена. Состояние стабильное, находится под наблюдением врачей.
Как ранее сообщалось. Монтеры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау.
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