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О состоянии улиц после земляных работ призвал сообщать жителей аким Петропавловска

21 Мая 2021 13:07
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О состоянии улиц после земляных работ призвал сообщать жителей аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков обратился к горожанам с просьбой сообщать о просадке или повреждении улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима города, отправить сообщение можно на номер WhatsApp 8-77-109-109-00 либо в диспетчерскую службу Ikomek по номеру 109.

«С началом сезона ремонта дорог всем подрядным организациям поручил в кратчайшие сроки восстановить участки, где проводились земляные работы. К примеру, сквер по улице Кизатова. В ходе ремонта аварийного водовода Петропавловской ТЭЦ-2 не завершены работы по благоустройству участка. С чем сегодня ознакомил нового руководителя ТЭЦ-2», - написал Б. Жумабеков в социальных сетях.

По информации главы города, часть работ по улицам Кизатова, Жамбыла и Жумабаева города начали. Затем восстановят участки по улицам Мусрепова, Крепостной, С.Муканова, К. Сутюшева и по другим ордерам.

В конце апреля аким области Кумар Аксакалов поручил устранить «археологические раскопки» и решить проблему с колодцами, осложняющими движение по улицам города.


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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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