О состоянии спрыгнувшей с моста девочки рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии спрыгнувшей с моста девочки 2007 года рождения рассказали атырауские медики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, у 14-летней девочки, спрыгнувшей с моста, диагностирована гипоксическо- ишемическая энцефалопатия. Подозрение на отек головного мозга (под вопросом). Переохлаждение и риск развития аспирационной пневмонии.

Состояние: тяжелое, стабильное. Наблюдается положительная динамика.

Как ранее сообщалось, спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау.