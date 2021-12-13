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О состоянии спрыгнувшей с моста девочки рассказали в Атырау
13 Декабря 2021 15:09
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии спрыгнувшей с моста девочки 2007 года рождения рассказали атырауские медики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, у 14-летней девочки, спрыгнувшей с моста, диагностирована гипоксическо- ишемическая энцефалопатия. Подозрение на отек головного мозга (под вопросом). Переохлаждение и риск развития аспирационной пневмонии.
Состояние: тяжелое, стабильное. Наблюдается положительная динамика.
Как ранее сообщалось, спрыгнувшую с моста девочку спасли полицейские Атырау.
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