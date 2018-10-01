О состоянии солдата-срочника в Актау рассказали врачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состояние 21-летнего военнослужащего, которого госпитализировали в Актау 30 сентября с подозрением на менингококковую инфекцию, остается тяжелым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом менингококковая инфекция по результатам лабораторного исследования методом ПЦР не подтвердилась. 1 октября медики провели исследование бактериологическим методом. В пробе из носоглотки выявился стрептококк.

«Состояние больного остается тяжелым (...) Солдат заболел 24 сентября, обратился за медпомощью 26 сентября с жалобами на головную боль, головокружение, сыпь по телу. Поставили диагноз ветряная оспа. 27 сентября осмотрел дерматолог и поставил диагноз ОРЗ. 30 сентября наблюдались повышение температуры, головная боль, сыпь, рвота, потеря сознания. Его доставили в реанимацию в областную больницу в коматозном состоянии», - рассказала руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова в ходе совещания по инфекционным заболеваниям.

По ее словам, медработники воинской части провели осмотр всех контактных лиц - 355 человек. Так, 18 человек пожаловались на свое самочувствие. Из них 12 госпитализированы в областную инфекционную больницу (один с ОРВИ, 11 - с профилактической целью).

«У них клинических проявлений не было, но так как были жалобы на слабость, они взяты под наблюдение с признаками незначительного назафарингита. Остальные шесть контактных военнослужащих с такими же легкими нарушениями самочувствия госпитализированы в изолятор воинской части и всем назначено профилактическое лечение», - добавила Р.Кожапова.

Главный санврач страны Жандарбек Бекшин считает, что у солдата гнойный менингит, вызванный стрептококком.

По его данным, с начала года в Казахстане зарегистрировано 83 случая менингоковой инфекции, из них закончились летально - 15. Наибольшее количество произошло в мае-июне, когда рост был в Алматы и Алматинской области. С 23 июля заболеваемость регистрируется в единичных случаях. На сегодня подтвердился один случай в Актюбинской области.

Напомним, 21-летний солдат-срочник поступил 30 сентября в инфекционную больницу Актау с подозрением на менингококковую инфекцию.