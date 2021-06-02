О состоянии сетей тепло- и водоснабжения рассказал глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения снизился с 67 % в 2015 году до 55% в 2020 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2015 года в рамках государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер» реализуются проекты строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения по механизмам льготного бюджетного кредитования и субсидирования проектов реализуемых через займы международных финансовых организаций», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что существующие механизмы позволили создать основу коммерциализации сектора, применить комплексные подходы планирования и отбора проектов, внедрить единую технологическую политику для повышения энергоэффективности производства.

«За период 2015-2021 годы в рамках указанных механизмов было профинансировано 427 проектов на сумму 272,7 млрд. тенге. В результате построено и реконструировано 3 587 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 29 котельных, 100 ед. других объектов.Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения снизился с 67 % в 2015 году до 55% в 2020 году», - уточнил глава МИИР.