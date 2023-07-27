О состоянии сбитого на самокате ребенка рассказали медики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии ребенка, которого сбил автомобиль, рассказали врачи. Его переводят в отделение травматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе областной детской больницы, мальчик 2017 года рождения поступил в реанимационное отделение в 21:20 24 июля.

«Ему поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб легких. Был проведен комплекс необходимого лечения. В настоящее время состояние мальчика стабилизировалось. Принято решение о его переводе в отделение травматологии», - сообщили в больнице.

Напомним, 24 июля самокат с детьми 2013 и 2017 годов рождения столкнулся с автомобилем марки «Hyundai Accent». Один ребенок не пострадал, второго доставили в больницу.