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    10:44, 16 Март 2022 | GMT +6

    О состоянии раненого в перестрелке рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии раненого в перестрелке рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 марта в 22:50 в Атыраускую областную больницу поступил раненый в перестрелке житель пригородного села Еркинкала 1995 года рождения. На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Мужчина поступил с пулевым ранением в голову. Была проведена операция. В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжёлое, он находится в коме», - сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения.

    Рассказав, что пациент получил серьёзную черепно-мозговую травму, а также травму головного мозга. Кроме того, у пациента ушиб головного мозга и лицевого скелета. В настоящее время пациент находится под пристальным наблюдением врачей в реанимационном отделении.

    Как ранее сообщалось, подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Криминал Общество Происшествия
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