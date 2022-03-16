АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О состоянии раненого в перестрелке рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 марта в 22:50 в Атыраускую областную больницу поступил раненый в перестрелке житель пригородного села Еркинкала 1995 года рождения. На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Мужчина поступил с пулевым ранением в голову. Была проведена операция. В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжёлое, он находится в коме», - сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения.

Рассказав, что пациент получил серьёзную черепно-мозговую травму, а также травму головного мозга. Кроме того, у пациента ушиб головного мозга и лицевого скелета. В настоящее время пациент находится под пристальным наблюдением врачей в реанимационном отделении.

Как ранее сообщалось, подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау.