О состоянии раненных в перестрелке рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии раненных в групповой перестрелке рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, всего в групповой перестрелке в районе станции Сагиз Кызылкогинского района пострадали шесть человек. Один пострадавший скончался, один с незначительным ранением руки отпущен домой, еще один мужчина доставлен в Макатскую районную больницу с травмой руки. Его состояние стабильное, не вызывает опасений. Получает лечение.

Троих пострадавших доставили в областную больницу с различными травмами. Их состояние стабильное, получают лечение. Находятся в отделении травматологии под наблюдением врачей.

Как ранее сообщалось, в перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек.

Позже полиция сообщила, что мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм в амбулатории села Сагиз.