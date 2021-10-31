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    12:20, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    О состоянии раненных в перестрелке рассказали в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии раненных в групповой перестрелке рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, всего в групповой перестрелке в районе станции Сагиз Кызылкогинского района пострадали шесть человек. Один пострадавший скончался, один с незначительным ранением руки отпущен домой, еще один мужчина доставлен в Макатскую районную больницу с травмой руки. Его состояние стабильное, не вызывает опасений. Получает лечение.

    Троих пострадавших доставили в областную больницу с различными травмами. Их состояние стабильное, получают лечение. Находятся в отделении травматологии под наблюдением врачей.

    Как ранее сообщалось, в перестрелке в Атырауской области пострадали шесть человек.

    Позже полиция сообщила, что мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм в амбулатории села Сагиз.


    Теги:
    Атырауская область Криминал Главная Происшествия
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