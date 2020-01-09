О состоянии провалившихся под лед подростков рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау медики рассказали о состоянии троих подростков, провалившихся под лед и длительное время находившихся в ледяной воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасенных полицейскими подростков оперативно госпитализировали в областную детскую больницу. Их состояние не было критическим, но вызывало большую тревогу. Ребята, побывав в ледяной воде, получили переохлаждение организма. При этом они находились в шоковом состоянии. Вполне вероятно, могла возникнуть пневмония. Однако всё сложилось достаточно благополучно. Молодой организм помог подросткам. Никаких осложнений нет. Дети постепенно приходят в себя. Их жизни ничего не угрожает», - рассказал врач областной детской больницы Мубарак Сарсенов.

Напомним, трагический случай на реке Урал произошел 4 января. Четверо подростков, играя на реке Урал, провалились под лед. Одному из них удалось выбраться и сообщить о случившемся.

«После поступления вызова капитан Куандык Суюндиков и лейтенант Тимур Балмаганбетов поспешили на помощь. Им удалось вытащить на берег мальчиков 2004 и 2005 г.р. На записи видеожетона одного из сотрудников полиции видно, как полицейские следуют на зов мальчиков с середины реки. В момент спасения у мальчиков онемели конечности. Один из подростков еле выговаривает слова: «Мама, я люблю тебя». К сожалению, спасти одного ребенка полицейские не успели - он ушел под воду до их прибытия», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Трое спасенных подростков были доставлены в областную детскую больницу. Тело утонувшего мальчика 2004 года рождения обнаружено и извлечено из воды водолазами.



