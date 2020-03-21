+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 10 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О состоянии прибывших в Атырау из ОАЭ туристов рассказали врачи

21 Марта 2020 22:12
Поделиться:
О состоянии прибывших в Атырау из ОАЭ туристов рассказали врачи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии туристов, прибывших в Атырау из ОАЭ, рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Нур-Султане
Количество заражённых коронавирусом  в Узбекистане достигло 41 Алматинцев призывают сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина Работа ЦОНов в Нур-Султане приостановлена

«Сегодня в аэропорт Атырау прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. На нем прибыли 126 туристов, находившихся на отдыхе в этой стране. Все они казахстанцы. 106 человек – жители Атырауской области, 20 человек наши соседи из Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. В аэропорту прибывших встретили санитарные врачи. У всех была замерена температура. Повышенная температура ни у кого из прибывших не зафиксирована, жалоб на недомогание тоже не было. Атырауцы были отпущены по домам. 14 дней за ними будут наблюдать медики по месту жительства. У туристов из соседних областей были взяты данные об их месте проживания и контактные телефоны. Эти сведения мы передадим коллегам», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив