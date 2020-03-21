О состоянии прибывших в Атырау из ОАЭ туристов рассказали врачи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии туристов, прибывших в Атырау из ОАЭ, рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в аэропорт Атырау прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. На нем прибыли 126 туристов, находившихся на отдыхе в этой стране. Все они казахстанцы. 106 человек – жители Атырауской области, 20 человек наши соседи из Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. В аэропорту прибывших встретили санитарные врачи. У всех была замерена температура. Повышенная температура ни у кого из прибывших не зафиксирована, жалоб на недомогание тоже не было. Атырауцы были отпущены по домам. 14 дней за ними будут наблюдать медики по месту жительства. У туристов из соседних областей были взяты данные об их месте проживания и контактные телефоны. Эти сведения мы передадим коллегам», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.