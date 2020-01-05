О состоянии пострадавших в крушении самолета Bek Air рассказали медики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии здоровья пострадавших в авиакатастрофе самолета Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий момент в стационарах Алматы, Нур-Султана, Алматинской многопрофильной клинической больнице находятся 30 пациентов, в стабильном состоянии», - сообщили в управлении.

В частности, 7 детей находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи; 11 взрослых в Городской клинической больнице №4; 3 взрослых в Больнице скорой неотложной медицинской помощи; 2 взрослых в Центральной городской больнице; 3 взрослых в Алматинской многопрофильной клинической больнице ; 1 пациент в Приват клинике. Еще 3 пациента в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в Нур-Султане.

В отделении реанимации стационаров находятся 2 пациента (1 – в Алматинской многопрофильной клинической больнице, 1 - в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии).

Выписаны из стационаров Алматы 23 пациента: 9 взрослых пациентов из Больницы скорой неотложной помощи, еще 8 выписаны из ГКБ № 4 (из них 3 пациентов переведены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Нур-Султане), 2 взрослых выписаны из ЦГКБ и 2 взрослых - из Алматинской многопрофильной клинической больницы, 2 ребенка - из Центра детской неотложной медицинской помощи.

Семеро детей находятся в профильном отделении ЦДНМП.

«Проведено 22 оперативных вмешательства, из них 2 операции детям. Медицинская помощь, диагностические обследования, лекарственное обеспечение в полном объеме. Ежедневно проводятся консилиумы и консультации профильных специалистов городских и республиканских организаций городов Алматы и Нур-Султана», - сообщили в управлении.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.