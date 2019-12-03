О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шесть тяжелых пострадавших госпитализированы в областные больницы, 16 - средней тяжести, 7 - легкой степени. Со стороны Республиканского центра неотложной экстренной медицинской помощи осуществляется поддержка, в том числе выезд бригад санитарной авиации», - сказал Елжан Биртанов в интервью журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр добавил, что на данный момент вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.

«Мы мониторим ситуацию, если будет потребность перетранспортировки пациентов в более высокотехнологичные центры, то мы к этому готовимся», - добавил Елжан Биртанов.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жанат Абдрахманов сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до 8 человек.