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О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов

3 Декабря 2019 11:14
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О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших при ДТП в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Шесть тяжелых пострадавших госпитализированы в областные больницы, 16 - средней тяжести, 7 - легкой степени. Со стороны Республиканского центра неотложной экстренной медицинской помощи осуществляется поддержка, в том числе выезд бригад санитарной авиации», - сказал Елжан Биртанов в интервью журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр добавил, что на данный момент вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.

«Мы мониторим ситуацию, если будет потребность перетранспортировки пациентов в более высокотехнологичные центры, то мы к этому готовимся», - добавил Елжан Биртанов.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жанат Абдрахманов сообщил, что число погибших в ДТП увеличилось до 8 человек.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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Серик Сабеков

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