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О состоянии пострадавших в ДТП в Алматинской области детей рассказали врачи

28 Сентября 2019 16:55
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О состоянии пострадавших в ДТП в Алматинской области детей рассказали врачи

ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - О состоянии пострадавших в ДТП в Алматинской области детей рассказал директор Центральной районной больницы села Узынагаш Дамир Сураужанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К нам сегодня в приемный покой поступили 9 пострадавших. Из них - 1 взрослая и 8 детей с различными степенью тяжести, начиная от удовлетворительной до средней степени тяжести. Все они обследованы, поставлен полный клинический диагноз. По договоренности с городским управлением здравоохранения отправлены в первую городскую клиническую больницу города Алматы», - сообщил Дамир Сураужанов.

Напомним, на территории Жамбылского района Алматинской области автобус со школьниками попал в ДТП. В нем находились 47 учащихся школы-гимназии № 134 города Алматы, при этом пострадали 8 детей.

Позже подробности ДТП рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП,
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Акбота Кузекбай

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