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О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау

30 Сентября 2019 16:16
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О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего в больницы с места ДТП, в результате которого сегодня в микрорайоне Нурсая столкнулись маршрутный автобус №22 и грузовик, было доставлено 11 человек. Семеро взрослых и четверо детей. После осмотра пятеро взрослых были отправлены на амбулаторное лечение, двое помещены в стационар. Их состояние средней тяжести. Жизнь вне опасности. Все четверо детей были осмотрены медиками в областной детской больнице. Все они отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком.

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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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