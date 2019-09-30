О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в больницы с места ДТП, в результате которого сегодня в микрорайоне Нурсая столкнулись маршрутный автобус №22 и грузовик, было доставлено 11 человек. Семеро взрослых и четверо детей. После осмотра пятеро взрослых были отправлены на амбулаторное лечение, двое помещены в стационар. Их состояние средней тяжести. Жизнь вне опасности. Все четверо детей были осмотрены медиками в областной детской больнице. Все они отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком.