Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау
30 Сентября 2019 16:16
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПредварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие ДТП в Щучинске: водитель и пассажир сгорели в автомобиле
«Всего в больницы с места ДТП, в результате которого сегодня в микрорайоне Нурсая столкнулись маршрутный автобус №22 и грузовик, было доставлено 11 человек. Семеро взрослых и четверо детей. После осмотра пятеро взрослых были отправлены на амбулаторное лечение, двое помещены в стационар. Их состояние средней тяжести. Жизнь вне опасности. Все четверо детей были осмотрены медиками в областной детской больнице. Все они отправлены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.
Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Несколько туристов, а также двоих пострадавших спасли в горах близ Алматы
- ДТП с поездом на станции Шамалган: в каком состоянии пострадавшие дети
- Полицейский и его супруга погибли в ДТП в Карагандинской области
- Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау
- Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие
- ДТП в Щучинске: водитель и пассажир сгорели в автомобиле
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047