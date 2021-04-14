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    12:32, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    О состоянии пострадавших в авиакатастрофе военных рассказал врач в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших в авиакатастрофе самолета КНБ рассказал врач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оба пациента продолжают получать лечение в условиях реанимации Городской клинической больницы №4. Состояние одного из пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, второй военнослужащий стабильно тяжелый. Комбустиологи лечат ожоговую болезнь. Врачи готовят одного из пациентов к аутодермопластике (пересадка здорового лоскута собственной кожи на участок глубокой раны), первый этап прошел успешно», - рассказал главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков.

    Ранее главврач ГКБ №4 сообщил, что оба пациента в сознании.

    Кроме того, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев подробно рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе и заявил, что им оказывается вся необходимая помощь.

    Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал военный самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших были доставлены в ГКБ №4 Алматы.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС КНБ Алматы Происшествия
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