6 Июля 2022 16:08

О состоянии пострадавших при взрыве на Тенгизе сообщили врачи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии пострадавших на Тенгизском месторождении сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, во время аварии на месторождении пострадали 5 рабочих. Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй - в медицинском учреждении «Клиника ТШО» на месторождении.

Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете. В настоящее время врачи проводят обследование пациента.

Четвертый пострадавший рабочий доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное.

Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО»

Как ранее сообщалось, число погибших при взрыве на Тенгизе выросло до двух человек, трое пострадали. ЧП прокомментировали в ТШО.