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О состоянии пострадавших при взрыве котла рассказали в Атырау

10 Ноября 2021 15:22
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О состоянии пострадавших при взрыве котла рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших при взрыве котла рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В приемное отделение Атырауской областной больницы после взрыва газо-воздушной смеси и начавшегося пожара в жилом доме поступило три пациента. Двое больных находятся под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Парень 2002 г. р. получил 90% ожогов тела, второй юноша 2002 г. р. получил 85-90% ожогов тела. Оба пациента подключены к аппаратам ИВЛ из-за нарушения работы дыхательных путей. Девушка 1999 г. р. находится в отделении нейротравматологии под наблюдением врачей, она получила 25-30% ожогов тела. В связи с сильным воздействием угарного газа у всех пациентов затруднено дыхание», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Как ранее сообщалось, три человека пострадали от хлопка газовоздушной смеси в Атырау.

https://www.inform.kz/ru/tri-cheloveka-postradali-ot-hlopka-gazovozdushnoy-smesi-v-atyrau_a3860294


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#Атырауская область   #Происшествия   #Здравоохранение  
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Автор:

Виктор Сутягин

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