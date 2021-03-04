О состоянии пострадавших при взрыве газа рассказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной многопрофильной больнице провели сложные операции двум молодым мужчинам, которые пострадали при взрыве газа 21 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, молодых людей – каждому по 23 года - доставили в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии . У одного из них была открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости, взрывной перелом 5 и 6 шейных позвонков. У второго - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени.

«Провели операции: в обоих случаях открытые трепанации черепа, удаление множественных внутримозговых гематом, синтез шейных позвонков. Ещё неделю назад один из пациентов находился в глубокой коме, второй - без движения в руках и ногах. Сегодня у обоих пациентов стойкая положительная динамика. Они общаются с родственниками и благодарят медицинский персонал», - рассказали в медучреждении.