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    20:17, 03 Март 2021 | GMT +6

    О состоянии пострадавших при взрыве газа рассказали в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной многопрофильной больнице провели сложные операции двум молодым мужчинам, которые пострадали при взрыве газа 21 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, молодых людей – каждому по 23 года - доставили в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии . У одного из них была открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости, взрывной перелом 5 и 6 шейных позвонков. У второго - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени.

    «Провели операции: в обоих случаях открытые трепанации черепа, удаление множественных внутримозговых гематом, синтез шейных позвонков. Ещё неделю назад один из пациентов находился в глубокой коме, второй - без движения в руках и ногах. Сегодня у обоих пациентов стойкая положительная динамика. Они общаются с родственниками и благодарят медицинский персонал», - рассказали в медучреждении.

    Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Погибли три человека.
    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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