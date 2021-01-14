О состоянии пострадавших от выброса газа шахтеров рассказали медики Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два шахтёра находятся в токсикологическом отделении ОМЦ города Караганды. Состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

При выбросе на шахте им. Ленина пострадали два человека. В данный момент они находятся в токсикологическом отделении ОМЦ города Караганды.

«Пациент 1969 г.р. поступил 14.01 в 03:33 ч.. У него диагноз: острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом средней тяжести. Токсикологическая энцефалопатия. Состояние стабильное, ближе к средней степени тяжести. Пациент 1997 г.р. поступил 14.01 в 03:35 ч., диагноз - острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом средней тяжести. Токсикологическая энцефалопатия. Состояние стабильное, ближе к средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 13 января 2021 года в 21 час 53 минуты на шахте «имени Ленина» (горизонт 340, глубина 840 метров) угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении разведочной скважины произошло повышенное выделение газа метана и мелких фракций угля.

По данному факту была создана комиссия по расследованию.