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О состоянии пострадавших на аттракционе детей рассказали врачи СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
2 Июня 2023, 16:47
О состоянии пострадавших на аттракционе детей рассказали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской многопрофильной детской областной больнице прокомментировали ситуацию с оказанием помощи детям, которые пострадали накануне в парке аттракционов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Детский травматолог-ортопед Чингиз Нургалиев сообщил, что в травматологический пункт обратились пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Из них троих привезла скорая помощь. Двое - в сопровождении родителей обратились самостоятельно.

«Дети с различными травмами легкой степени тяжести. Поверхностные ссадины, ушибленные раны, ушибы мягких тканей. Были ушибы спинки носа, сломанных не было, ушибленные раны ротовой полости. У одного ребенка была рана на подбородке, ее ушили. У всех состояние удовлетворительное. Всем оказали медицинскую помощь и отпустили домой после полного обследования. Госпитализированных не было», - проинформировал Чингиз Нургалиев.

Напомним, 1 июня произошло резкое торможение аттракциона «Гусеница». По информации компании, которой принадлежит аттракцион, в причинах произошедшего будут разбираться приглашенные эксперты из Астаны.


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