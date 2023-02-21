РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    О состоянии пострадавшего при взрыве котельной павлодарца сообщили врачи

    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной множественные ожоги получил 43-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации областного управления здравоохранения, мужчину 1979 года рождения доставили в первую горбольницу 20 февраля в 17:15.

    «Медики диагностировали у него ожог пламенем головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей 3А и 3Б степени 40-45 %. А также термоингаляционный ожог (+10 %), отравление продуктами горения. Состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что 20 февраля в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси.

    «В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза», – говорилось в сообщении департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области

    Вызов поступил в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф, прокомментировали в пресс-центре станции скорой помощи.

    По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Теги:
    Павлодарская область Здравоохранение Отопительный сезон Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!