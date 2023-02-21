О состоянии пострадавшего при взрыве котельной павлодарца сообщили врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной множественные ожоги получил 43-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного управления здравоохранения, мужчину 1979 года рождения доставили в первую горбольницу 20 февраля в 17:15.

«Медики диагностировали у него ожог пламенем головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей 3А и 3Б степени 40-45 %. А также термоингаляционный ожог (+10 %), отравление продуктами горения. Состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошел взрыв газовоздушной смеси.

«В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза», – говорилось в сообщении департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области

Вызов поступил в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф, прокомментировали в пресс-центре станции скорой помощи.

По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший небольшие ссадины, от госпитализации отказался.

Фото: pavlodarnews.kz