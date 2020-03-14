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О состоянии пациентов с коронавирусом в Алматы рассказали врачи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинские врачи рассказали о состоянии четырех пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас подтверждены четыре случая коронавирусной инфекции среди пациентов. Трое из них находятся в стабильном состоянии, один из пациентов – в средне-тяжелом. Всю помощь они получают согласно установленному протоколу. Противовирусная и симптоматическая терапия началась вовремя. Лица, контактировавшие с больными, также находятся под контролем врачей. Для них ведется трехчасовая термометрия. Состояние всех людей, контактировавших с зараженными, оценивается как удовлетворительное. Повышенная температура или другие симптомы не наблюдаются», - сказала врач Айгуль Абдрахманова.
По ее словам, все медицинские работники заранее были подготовлены и обучены лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов дал свои рекомендации казахстанцам по профилактике коронавируса.
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