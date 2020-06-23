О состоянии пациентов с коронавирусом рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О состоянии заболевших коронавирусной инфекцией в Алматы рассказали медики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 3 429 случаев. Пролечено и выписано 2 177 человек. Умерли 20 пациентов. На сегодняшний день в стационарах города получают лечение 1 388 пациентов. По степени тяжести 20 с крайне тяжелой степенью, 150 - с тяжелой степенью, 1 022 - со средней степенью тяжести и 194 - в удовлетворительном состоянии», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Он отметил, проанализировав причину увеличения количества тяжелых пациентов, медики пришли к выводу, что это обусловлено ростом количества пациентов с сопутствующими заболеваниями. Также четко прослеживается связь между тяжестью заболевания и возрастом пациентов, так среди тяжелых и крайне тяжелых пациентов более 80% составляют лица старше 60 лет.

Анализ заболеваемости указывает на то, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста, в возрасте 20-29 лет - 35% зараженных, старше 60 лет – 8,8%.

В целом, по данным главы управления общественного здоровья, в динамике отмечается увеличение пациентов как с тяжелым, так и с крайне тяжелым течением.

«С начала июня всего в стационары поступило 2 132 пациента, выписано 646 человек, переведено на амбулаторное лечение 494 человека, это лица, которые еще не получили отрицательного результата тестирования, но у которых отмечается стойкая, положительная динамика в лечении и которые находятся в удовлетворительном состоянии. Сегодня на аппаратах ИВЛ находятся 10 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 16, свободных аппаратах – 23», - отметил Камалжан Надыров.