О состоянии найденного в арыке младенца рассказали алматинские врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии найденного в арыке младенца в Алматы рассказали медики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в управлении здравоохранения города, 25 августа в 00:38 часов поступил вызов в службу скорой медицинской помощи по адресу: проспект Райымбека, в районе ТД «Maxima».

«Вызов бригады медиков был для новорожденного ребенка мужского пола весом 3000 г, рост - 52 см. Скорую помощь вызвала полиция. Со слов сотрудника полиции новорожденного в арыке обнаружил прохожий мужчина. По медицинским показаниям ребенок был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи. При поступлении состояние ребенка тяжёлое за счет гипотермии (температура тела 34,5). Сейчас состояние средней степени тяжести, температура тела нормализована. Пищу принимает самостоятельно, активно»,- сообщили в ведомстве.

В данное время ребенка готовят к переводу во вторую детскую больницу, откуда после дообследования он будет переведен в дом ребенка.

Напомним, минувшей ночью в Алматы в арыке был найден ребенок.