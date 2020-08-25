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О состоянии найденного в арыке младенца рассказали алматинские врачи

25 Августа 2020 13:31
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О состоянии найденного в арыке младенца рассказали алматинские врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии найденного в арыке младенца в Алматы рассказали медики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в управлении здравоохранения города, 25 августа в 00:38 часов поступил вызов в службу скорой медицинской помощи по адресу: проспект Райымбека, в районе ТД «Maxima».

«Вызов бригады медиков был для новорожденного ребенка мужского пола весом 3000 г, рост - 52 см. Скорую помощь вызвала полиция. Со слов сотрудника полиции новорожденного в арыке обнаружил прохожий мужчина. По медицинским показаниям ребенок был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи. При поступлении состояние ребенка тяжёлое за счет гипотермии (температура тела 34,5). Сейчас состояние средней степени тяжести, температура тела нормализована. Пищу принимает самостоятельно, активно»,- сообщили в ведомстве.

В данное время ребенка готовят к переводу во вторую детскую больницу, откуда после дообследования он будет переведен в дом ребенка.

Напомним, минувшей ночью в Алматы в арыке был найден ребенок.


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#Алматы   #Происшествия   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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