О состоянии МСБ после «коронакризисного» года рассказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области рассказали о деловом климате в регионе после «коронакризисного» 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

За 10 месяцев 2021 года число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе выросло более чем на 1,5 тысячи в сравнении с таким же периодом 2020-го. Рост объема продукции МСБ составил 60 миллиардов тенге. Ключевую роль в положительной динамике в УПИИР отводят региональной программе поддержки предпринимательства Business Ertis .

«По итогам января-сентября этого года объем инвестиций составил 367,2 миллиарда тенге, индекс – 106,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказали в УПИИР об инвестиционном климате.

Всего в областном пуле инвестпроектов до 2025 года 186 проектов общей стоимостью более 2 триллионов тенге. Как подсчитали в УПИИР, их ввод позволит создать около 10 тысяч рабочих мест и увеличить экспорт боле чем на четверть.

«В этом году привлечено семь новых проектов на 344 миллиарда тенге. В СЭЗ 18 проектов на стадии реализации со сроками ввода в 2021–2025 годы. Кроме того, с потенциальными инвесторами для работы в СЭЗ прорабатываются 11 проектов на сумму более 56,7 миллиардов тенге, с 658 новыми рабочими местами», - уточнили в управлении.

Там также поделились некоторыми результатами поддержки бизнеса через госпрограммы. Например, один из крупных производителей стекла в Павлодарской области получил возможность расшириться благодаря «Экономике простых вещей» («ЭПВ»). Финансирование почти на 3,8 миллиарда тенге позволило компании закупиться в Европе и начать строительство нового цеха. Всего с начала года по «ЭПВ» поддержаны 47 проектов на 7,4 миллиарда тенге.

«С 15 октября этого года в области запущена программа поддержки женского предпринимательства «Женщины в бизнесе 2021», для реализации которой один из ведущих казахстанских банков второго уровня выделил два миллиарда тенге. Женщины могут получить кредит до 15 миллионов тенге сроком до 7 лет при ставке от 5 до 7 процентов», - рассказали в УПИИР Павлодарской области, напомнив, что в прошлом году совместно с этим же банком запустили программу кредитования молодых предпринимателей.

За две недели действия программы поддержки женского предпринимательства в Павлодарской области ее организаторы получили от потенциальных участниц 15 проектов на сумму 225 миллионов тенге.