О состоянии ливневой системы Нур-Султана рассказали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Нур-Султана Бауыржан Бейсенканов рассказал о состоянии ливневой системы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу имеется 22 очистных сооружения, из них на сегодня 13 – в рабочем состоянии, остальные девять сейчас находятся на резервном, на реконструкции либо на ремонте. На сегодняшний день проблемных вопросов не имеется», - сказал он во время пресс-конференции в акимате.

Он отметил проблему наполняемости воды очистных сооружений по проспекту Туран. По его словам, акимат города дополнительно установил насос для откачки воды.

«Планируем этот паводковый период пройти без подтопления данной улицы», - добавил Б. Бейсенканов.

Ранее сообщалось , что акимат определил 25 паводкоопасных участков. При этом угрозы подтопления населенных пунктов на сегодняшний день нет.

Фото:gov.kz