О состоянии краснокнижных пеликанов рассказали специалисты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Северо-Казахстанской области рассказали, как себя чувствуют прилетевшие в регион краснокнижные розовые пеликаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации инспекции, розовые пеликаны выбрали местом дислокации окраину села Смирново Аккайынского района. Мы рассказывали о том, что местные жители были обеспокоены пребыванием птиц на свалке. Однако в инспекции пояснили, что ничего страшного в этом нет.

Специалисты подсчитали количество прилетевших птиц – около 100 особей. Ночью они находятся на разливах воды вблизи местного элеватора, днем перемещаются в район свалки.

«Птицы - в удовлетворительном состоянии. Суточная активность в норме. Их жизни ничего не угрожает. Мониторинг на месте осуществляется сотрудниками отдела охраны Смирновского государственного природного заказника и Аккайынского государственного лесного учреждения», - пояснили в инспекции.

Розовый пеликан – крупная водоплавающая птица, весом до 15 кг. Ареал обитания достаточно обширный. Но для Северо-Казахстанской области, по словам специалистов, вид является весьма редким. Однако с постоянным расширением ареала в последние годы отмечается в области регулярно.

Питается пеликан преимущественно рыбой. В Северо-Казахстанской области предпочитает карповых. Крупная рыба составляет до 90% его корма, остальные 10% — мелкая рыба. Дневная потребность в еде — 900-1200 граммов.

Розовый пеликан занесен в Красную книгу Республики Казахстан.