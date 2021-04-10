РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:05, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    О состоянии краснокнижных пеликанов рассказали специалисты в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Северо-Казахстанской области рассказали, как себя чувствуют прилетевшие в регион краснокнижные розовые пеликаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации инспекции, розовые пеликаны выбрали местом дислокации окраину села Смирново Аккайынского района. Мы рассказывали о том, что местные жители были обеспокоены пребыванием птиц на свалке. Однако в инспекции пояснили, что ничего страшного в этом нет.

    Специалисты подсчитали количество прилетевших птиц – около 100 особей. Ночью они находятся на разливах воды вблизи местного элеватора, днем перемещаются в район свалки.

    «Птицы - в удовлетворительном состоянии. Суточная активность в норме. Их жизни ничего не угрожает. Мониторинг на месте осуществляется сотрудниками отдела охраны Смирновского государственного природного заказника и Аккайынского государственного лесного учреждения», - пояснили в инспекции.

    Розовый пеликан – крупная водоплавающая птица, весом до 15 кг. Ареал обитания достаточно обширный. Но для Северо-Казахстанской области, по словам специалистов, вид является весьма редким. Однако с постоянным расширением ареала в последние годы отмечается в области регулярно.

    Питается пеликан преимущественно рыбой. В Северо-Казахстанской области предпочитает карповых. Крупная рыба составляет до 90% его корма, остальные 10% — мелкая рыба. Дневная потребность в еде — 900-1200 граммов.

    Розовый пеликан занесен в Красную книгу Республики Казахстан.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Экология
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!