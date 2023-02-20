Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

О состоянии казахстанки, спасенной после землетрясений в Турции, сообщили в МИД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Февраля 2023, 17:44
О состоянии казахстанки, спасенной после землетрясений в Турции, сообщили в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о состоянии спасенной после землетрясений в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 февраля 2023 года в результате поисковых работ в городе Антакия провинции Хатань силами МЧС Турции была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова. Как вы знаете, ей проведена операция на поврежденную руку, наш генеральный консул в Анталье посетил ее и переговорил с лечащим врачом. Пока она находится под наблюдением врачей, рядом с ней находятся ее родные», - сказал Айбек Мамадьяров на брифинге в МИД.

Вместе с тем, по его словам, из Антальи в Алматы были доставлены тела наших погибших соотечественников, также была оказана помощь родственникам погибшей гражданки Казахстана в доставке тела на родину, прибывших в Турцию для ее опознания.

«На сегодняшний день информации о пропавших без вести гражданах Казахстана в результате землетрясения в Турции нет», - добавил представитель МИД.


МИД РК   Турция   Землетрясение в Турции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею