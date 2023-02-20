О состоянии казахстанки, спасенной после землетрясений в Турции, сообщили в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о состоянии спасенной после землетрясений в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 февраля 2023 года в результате поисковых работ в городе Антакия провинции Хатань силами МЧС Турции была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова. Как вы знаете, ей проведена операция на поврежденную руку, наш генеральный консул в Анталье посетил ее и переговорил с лечащим врачом. Пока она находится под наблюдением врачей, рядом с ней находятся ее родные», - сказал Айбек Мамадьяров на брифинге в МИД.

Вместе с тем, по его словам, из Антальи в Алматы были доставлены тела наших погибших соотечественников, также была оказана помощь родственникам погибшей гражданки Казахстана в доставке тела на родину, прибывших в Турцию для ее опознания.

«На сегодняшний день информации о пропавших без вести гражданах Казахстана в результате землетрясения в Турции нет», - добавил представитель МИД.