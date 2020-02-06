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О состоянии казахстанцев, пострадавших в аэропорту Стамбула, рассказали в МИД РК

6 Февраля 2020 16:07
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О состоянии казахстанцев, пострадавших в аэропорту Стамбула, рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О казахстанцах, пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула рассказали в МИД. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК, ввиду незначительных травм, отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго нашего гражданина, который также получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения», - сообщили в министерстве.

Напомним, при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК,

Как сообщалось ранее, в результате происшествия с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, погибли три человека. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул.


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Ключевые слова: МИД РК, Происшествия, Турция,
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