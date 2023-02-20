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О состоянии искусанного собакой ребенка сообщили врачи в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Февраля 2023, 20:04
О состоянии искусанного собакой ребенка сообщили врачи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии искусанного собакой ребенка сообщили врачи в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние восьмилетнего мальчика, поступившего в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии после нападения собаки, удовлетворительное. Из реанимационного отделения он переведен в общую палату. Лечение продолжается. В процессе лечения станет понятно, в каких операциях он еще нуждается. Но ему точно понадобится дерматопластика»,- сообщила заместитель директора детской областной больницы Орындык Сиплова

Дерматопластика - хирургическая операция, заключающаяся в воссоздании участка кожного покрова человека. Необходимость в кожной пластике возникает при лечении дефектов кожного покрова.
Как ранее сообщалось, 15 февраля в Атырау двое детей пострадали от укуса собаки. Состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести. Второй мальчик в крайне тяжелом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии.


Атырауская область   Происшествия   Здравоохранение  
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