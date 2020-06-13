О состоянии инфицированных коронавирусом рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в инфекционном стационаре находятся 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил, что состояние 31 пациента удовлетворительное, у троих – средней степени тяжести и один человек находится в тяжелом состоянии из-за имеющихся заболеваний.

«Случаи инфицирования в основном завозные. Это обусловлено возвращением людей, работающих вахтовым методом, студентов и занимающихся грузоперевозками. Регион является приграничным. На местах пересечения государственной границы по-прежнему развернуты 3 санитарно-контрольных пункта. Ежедневно через пункты пограничного контроля проезжает около 400 человек», - сказал А. Сакипкереев.

Он добавил, что все, кто пересекают границу, проходят тестирование на наличие COVID-19. В регионе провели уже более 36 тысяч исследований.

«За последнюю неделю наблюдается рост заболеваний среди контактных лиц. Тому пример - недавнее выявление заболевания у трехлетнего ребенка, находившегося в контакте с отцом, приехавшим из южного региона Казахстана с симптомами вирусного заболевания. При этом он своевременно не обратился за медицинской помощью», - отметил замакима области.

В регионе отмечают рост числа заболевших с выраженной симптоматикой. Прирост за трое суток составляет 16,6%. В области приняли решение усилить санитарный режим.