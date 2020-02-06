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О состоянии госпитализированных, прибывших из Китая, рассказали в Минздраве

6 Февраля 2020 17:08
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О состоянии госпитализированных, прибывших из Китая, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О статусе мониторинга казахстанских и иностранных граждан, приехавших из КНР после 6 января, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего на сегодняшний день госпитализированы 110 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 105 пациентов обследованы на новую коронавирусную инфекцию, результаты отрицательны. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек. Состояние у них удовлетворительное», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип на брифинге.

Кроме того, он проинформировал, что состояние эвакуированных из города Уханя казахстанцев (в Нур-Султане, Ташкенте и Тюмени) удовлетворительное. Они на постоянном мониторинге со стороны Министерства здравоохранения.

«Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своим коллегой - министром здравоохранения Армении. Были обсуждены вопросы по борьбе с коронавирусом, о гражданке Армении на карантине в Нур-Султане и сотрудничества в рамках ЕАЭС», - добавил он.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 28 тыс. подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, 563 погибших, 1153 человека выписаны из больниц.

В настоящий момент коронавирус обнаружен в 27 странах.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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